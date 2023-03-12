За поддельное водительское удостоверение житель Владимирской области сядет в тюрьму на 6...

За поддельное водительское удостоверение житель Владимирской области сядет в тюрьму на 6 месяцев.В отношении жителя Меленковского района Владимирской области вынесен приговор за использование поддельного водительского удостоверения, сообщает Селивановский районный суд.Напомним, что мужчина, управляя автомобилем, был остановлен сотрудником ДПС и предъявил сотрудникам полиции имеющееся у него водительское удостоверение, выдавая его за подлинное.В ходе проверки документов, инспектор, заметив признаки подделки, изъял у обвиняемого водительское удостоверение.Как установлено в судебном заседании, мужчина приобрел поддельное водительское удостоверение, с разрешенными категориями управления транспортными средствами «В, В1, М», изготовленное не производством АО «Гознак», а выполнено способом цветной струйной печати.Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев.Фото pxfuel.com