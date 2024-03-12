Компания «Биотехнологии», которая занимается вывозом мусора владимирцев, попала под административное дело. В январе-феврале обстановка с мусором в областном центре была не очень хорошая.

Компания «Биотехнологии», которая занимается вывозом мусора владимирцев, попала под административное дело. В январе-феврале обстановка с мусором в областном центре была не очень хорошая. Горожане не раз жаловались, что мусорные контейнеры завалены отходами, которые увозить не торопятся. Особенно много жалоб было после Нового года. Тогда гендиректор «Биотехнологий» рассказал «Шестому каналу», что на работе технике сказываются сильные