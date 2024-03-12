Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Более 20 владимирских контрактников отправились сегодня на спецоперацию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Бойцов провожали депутаты, священники и представители комиссариата.
«Не нужно делать отчаянные поступки, строго следуйте приказам командиров. Мы вас ждем дома с победой!» – сказал в напутствие полковник Юрий гусаров, военный комиссар Владимирской области.
Контрактники сначала отправятся в специальные учебные подразделения. Позже мужчины поедут в зону проведения военных действий.