Более трёхсот нарушений, связанных с уборкой дворов и крыш от снега и льда, выявили сотрудники...

Более трёхсот нарушений, связанных с уборкой дворов и крыш от снега и льда, выявили сотрудники владимирской прокуратурыБолее трехсот нарушений, связанных с уборкой дворов и крыш от снега и льда, выявили сотрудники владимирской прокуратуры с начала зимы. Что грозит нарушителям? К очередному надзорному рейду присоединилась и наша съемочная группа.Падающая сосулька разбивается вдребезги у ног растерянной женщины. По сути, лишь большое везение уберегло ее от, как минимум, серьезной травмы. А вот козырьку над входом в Ленинский районный суд Владимира повезло меньше. Огромная глыба льда смяла железную конструкцию как лист бумаги.С начала зимы сотрудники городской прокуратуры выявили более 300 нарушений, допущенных управляющими компаниями, ТСЖ и должностными лицами, ответственными за расчистку крыш и дворов от снега и наледи.Одним из лидеров антирейтинга остается улица Асаткина областного центра. Прокурорские проверки здесь проходят регулярно. Жители этого дома, к примеру, выходят из подъезда, как говорят сами, с молитвой. На всякий случай.Елена Алфёрова, жительница дома №5 по улице Асаткина:- Перекрестимся и бежим, страшно. Ну, конечно, боимся.- А Вы кудо-то обращались? В управляющую компанию?- Конечно, обращались, они раньше сбивали все, все сосульки.Проверка установила - управляющая компания не только не убрала наледь вовремя, но и не производила очистку придомовой территории в целом.Анна Сидоркина, помощник прокурора города Владимира:- УК придомовая территория своевременно не очищается, в связи с чем образовывается наледь, скопление снега, которое в последующем спрессовывается, также наледь на козырьках крыш.С потеплением опасность падения с нечищеных крыш снега и сосулек на проходящих мимо людей значительно возрастает. В случае серьезных травм или гибели человека, виновным может грозить реальный срок. Но даже такая суровая перспектива помогает не всегда.Анна Сидоркина, помощник прокурора города Владимира:- Данные нарушения фиксируются, составляются акты, после чего принимаются меры прокурорского реагирования. В частности прокуратурой города вносится представление в адрес управляющих компаний, в адрес председателей ТСЖ.Тяжесть правонарушения, а также его повторность влияют и на наказание. В некоторых случаях, говорят в прокуратуре, есть смысл вынести простое предупреждение. Однако никаких послаблений злостным нарушителям не будет. Прокурорские проверки продолжатся уже на следующей неделе.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир"