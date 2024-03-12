Через Владимирскую область прошёл автопробег, посвященный 90-летию со дня рождения Юрия Алексеевича...

Через Владимирскую область прошёл автопробег, посвященный 90-летию со дня рождения Юрия Алексеевича ГагаринаОн первым "дотянулся до звёзд". Россия отметила 90-летие со дня рождения легенды - Юрия Алексеевича Гагарина, первого космонавта Земли. Автопробег под символичным названием "Земная орбита Юрия Гагарина. Поехали!" прошёл и через Владимирскую область.Маршрут мемориального автопробега - города космической славы. А главная цель акции - сохранение исторической памяти о великих достижениях нашей страны.В числе организаторов - Ассоциация музеев космонавтики и Фонд содействия развитию авиации "Русские витязи".Стартовав от Музея космонавтики в Москве, участники пробега уже проехали Люберцы, Жуковский, Звездный городок, Королёв, Боровск, Калугу, Гагарин и посетили Владимир.В областной столице они возложили цветы к мемориальной доске Михаилу Тихонравову - советскому ученому-ракетчику. Проехали по улице Гагарина, посетили владимирский планетарий и встретились с ветеранами космодрома Байконур.Именно там в День космонавтики и завершится пробег.