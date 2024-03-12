Цирк Золото Африки приглашает владимирцев весело и интересно провести выходные Во Владимире с...

Цирк "Золото Африки" приглашает владимирцев весело и интересно провести выходныеВо Владимире с гастролями цирк "Золото Африки"Золотой фонд цирковой классики. Самой старшей артистке, приме местной арены, львице Гере десять лет и с самого рождения она работает с дрессировщиком Дмитрием Кардашем. Отношения, можно сказать, доверительные, но хищник есть хищник и опасен всегда.Дмитрий Кардаш, дрессировщик, руководитель коллектива цирка "Золото Африки":- Три красавицы замечательные и один амурский тигр в нашей программе участвуют. Делают все возможные трюки, очень сложные трюки - на доверии. Самый главное у нас - это кормление мясом изо рта хищника. Это очень сложный трюк.Так же в программе трюки куда менее грозных хищников. Дрессированный конь Амур, енот, индийский дикобраз, аргентинские попугаи и другие двух- и четырёхногие артисты.Алёна Тюкова:- Дети завороженно смотрят. Им интересно. Животные, особенно, таких не увидишь, кроме как по телевизору, поэтому было интересно, как они трюки выполняют.- Ну конечно, фишка - это львы и тигр. Очень интересно, особенно детям понравилось.А еще на арене трио воздушных гимнастов, капитан Джек Воробей на колесе смелости, жонглёр бревнами, иллюзионисты и, конечно, клоуны. Так что никто не уйдет разочарованным.- Можно я!? Очень классно!Цирк "Золото Африки" во Владимире до 31-го марта. Представления каждые субботу и воскресенье.Тел. кассы: +7(911)102-77-11, парковка ТЦ "Мегаторг", Тракторная 45