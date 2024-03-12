Информация об этом следует на портале госзакупок.

Дом купца 18 века будет отреставрирован за 74,6 миллиона рублей в Суздале. Информация об этом следует на портале госзакупок. Заказчик – администрация района.Так, в здании библиотеки по улице Ленина, 78, планируется заменить кровлю, окна, двери и лестницы. А для инвалидов здесь поставят пандусы и перестроят полы. За пределами здания будет проведено благоустройство территории.Работы должны быть подведены к концу до 28 декабря, гарантия от подрядчика составляет пять лет.