Информация об этом следует на портале госзакупок.
Дом купца 18 века будет отреставрирован за 74,6 миллиона рублей в Суздале. Информация об этом следует на портале госзакупок. Заказчик – администрация района.
Так, в здании библиотеки по улице Ленина, 78, планируется заменить кровлю, окна, двери и лестницы. А для инвалидов здесь поставят пандусы и перестроят полы. За пределами здания будет проведено благоустройство территории.
Работы должны быть подведены к концу до 28 декабря, гарантия от подрядчика составляет пять лет.