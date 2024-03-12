Экспертиза Счётной палаты Владимирской области показала, что для завершения строительства 5...

Экспертиза Счётной палаты Владимирской области показала, что для завершения строительства 5 проблемных домов потребуются 2 млрд рублейСчётная палата региона провела экспертизу проекта закона «О внесении изменений в статью 3 Закона «Об отдельных вопросах, связанных с долевым строительством многоквартирных домов и иных объектов недвижимости на территории Владимирской области».Законопроект призван восстановить права обманутых дольщиков ЖК «Дуброва Парк» за счет средств областного бюджета при участии некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Владимирской области».Экспертиза Счётной палаты Владимирской области показала, что для завершения строительства 5 проблемных многоквартирных домов в городе Владимире потребуются средства в размере 2 млрд руб. Сообщается, что в данный момент фонд получил 373 миллиона рублей на три года.«Счетной палатой сделан вывод о возможности принятия проекта закона. Также сформированы предложения для его дальнейшего совершенствования»,–– сообщает пресс-служба ведомства.Предполагается, что благодаря финансовому вливанию квартиры смогут получить 750 человек, пострадавших по вине Игоря Другова.Фото: Архив ГТРК «Владимир»Читайте также по теме:Как будет решаться "вопрос" дольщиков ЖК "Дуброва Парк" после признания застройщика банкротом?https://vladtv.ru/society/151958/