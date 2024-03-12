Как содержат сплюшек-отказников в киржачском Центре помощи птицам Воронье гнездо? Фотоподборку...

Как содержат сплюшек-отказников в киржачском Центре помощи птицам "Воронье гнездо"?Фотоподборку авторы поста назвали "Когда птичье лицо в полной мере передает спектр ощущений".У этой маленькой совы и правда очень милый вид - потому их довольно часто заводят в качестве необычных питомцев. Однако содержать сплюшку непросто. Например, ее нельзя кормить одним и тем же кормом, вид требует разнообразного питания.От сверчков до гусениц бражника. В реабилитационный птичий центр часто попадают сплюшки-отказники. Там их обследуют, лечат и передают в более южные центры для дальнейшего выпуска на волю.