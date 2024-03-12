Филипп Киркоров явно дал понять, что экс-бойфренд Ольги Бузовой больше ему не товарищ.

Филипп Киркоров явно дал понять, что экс-бойфренд Ольги Бузовой больше ему не товарищ.В ходе съемок музыкального шоу "Маска" на канале НТВ произошел момент, когда Филипп Киркоров поделился своими чувствами по поводу Давида Манукяна, выразив недовольство поведением музыканта. Ранее между рэпером и эстрадным исполнителем существовали дружеские отношения: артисты вместе работали над созданием музыкальных композиций, совместно посещали мероприятия и праздновали значимые даты. Киркоров, считавший Манукяна надежным другом, регулярно приглашал экс-партнера Ольги Бузовой в свой дом. Однако, по словам народного артиста РФ, Давид своими действиями подорвал доверие Филиппа Бедросовича.Киркоров витиевато рассказал о конфликте с Манукяном на музыкальном шоу "Маска". В ходе обсуждения участников музыкального проекта один из членов жюри предположил, что Давид Манукян может скрываться под маской Акулы. Киркоров, в свою очередь, заявил, что не поддержит Даву, если окажется, что тот действительно участвует в телепрограмме.Народный артист РФ сделал громкое заявление, сравнив Даву не с акулой, а с пираньей, подчеркивая настоящую сущность артиста. Отметим, что пятый выпуск юбилейного телешоу покинула именно Акула. Оказалось, что под маской хищника скрывался Артем Качер, который оказался недовольным своим преждевременным уходом из шоу.В Сети обсуждают, как быстро Давид Манукян из близких друзей превратился в предателей. Пользователи указывают, что причина конфликта кроется в том, что Дава не только не оказал поддержки Филиппу Киркорову после скандальной "голой" вечеринки, но и высказал публичное осуждение. Рэпер признался, что ему было странно наблюдать за происходящим, и артист бы не стал участвовать в подобном мероприятии.