Клиенты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» могут получать консультации в приоритетном порядке

Клиенты Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» могут получать консультации в приоритетном порядкеУважаемые клиенты, напоминаем, что получить консультационные услуги в офисах «ЭнергосбыТ Плюс» во Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном, Киржаче, Кольчугино, Петушках и Собинке можно в приоритетном порядке. Для этого необходимо записаться на прием в удобное для вас время по телефону: 8 (800) 100-75-30.Оформив предварительную запись можно получить консультацию по следующим услугам: консультации по начислениям, открытие или переоформление лицевого счета, опломбировка и замена приборов учета, получение справок. Прием платежей по квитанциям за ЖКУ осуществляется без предварительной записи, в обычном режиме.Напоминаем, что удобнее всего оплачивать счета, передавать показания и получать ответы на возникающие вопросы в Личном кабинете на сайте компании или в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+».СправкаАО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания».Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тыс. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек.«ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к компании жителя или предприятия.Контакты пресс-службы: (4922) 37-88-00.