Несмотря на юные годы, Алиса Руденко уже показала способность на равных сотрудничать с именитыми актерами на площадке и воплощать разные образы с неподдельной эмоциональной глубиной. В марте вышел сериал Морозко, где Алиса играет главную роль вместе с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым. Юная актриса рассказала нам, как складывается ее карьера, как ей удается совмещать школьные будни с миром кинематографа и какие у нее планы на будущее.

Несмотря на юные годы, Алиса Руденко уже показала способность на равных сотрудничать с именитыми актерами на площадке и воплощать разные образы с неподдельной эмоциональной глубиной. В марте вышел сериал "Морозко", где Алиса играет главную роль вместе с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым. Юная актриса рассказала нам, как складывается ее карьера, как ей удается совмещать школьные будни с миром кинематографа и какие у нее планы на будущее.Как ты выбираешь сценарии для работы в кино?Когда я выбираю следующий проект, больше смотрю наперсонажа, чем на сам сюжет. Мне обычно присылают материалы на пробы сописанием роли и я вчитываюсь в них, пытаясь понять, похож ли этот персонаж наменя или наоборот, было бы мне интересно воплотить столь непохожего на менягероя. Я всегда готова попробовать что-то новое, будь то новый образ или жанр.Меня увлекают как комедии, так и драмы. Сейчас меня особенно манит идея снятьсяв фильме с элементами мистики или веселом детском кино, а может быть, даже всказке. Я хочу исполнить роль сильной духом девочки, способной изменить что-товокруг себя.Твоими партнерами по фильмам были Никита Ефремов,Владимир Яглыч, Анна Чиповская и другие. Расскажи, как они тебе помогаютсниматься в кино?Многие думают, что звезды кино — этонедосягаемые и высокомерные люди, но на самом деле на съемках чаще всего царитдружелюбие и теплота. Все просто нацелены на то, чтобы поднять друг другу настроениеи хорошо поработать. С партнерами по проектам у меня всегда складываютсядружеские отношения. Мы не только работаем, но и общаемся за кулисами и многосмеемся. И после съемок часто встречаемся на премьерах или других мероприятиях,поддерживая связь.С кем мечтаешь поработать из актеров или может естьлюбимые режиссер?Я как никто другой в курсе детей звезд экрана и всегдаследую за их творческими путями. У потомственных актеров есть чему поучиться. Мечтаюо совместной работе с Евой Смирновой. Любимые режиссеры, конечно, тоже есть.Все те, с кем мне довелось поработать, оставили о себе только приятныевпечатления, я с радостью бы снова встретилась с ними на съемочной площадке. Такжев числе первых для меня Жора Крыжовников, Александр Жигалкин, Клим Шипенко иЕвгений Сангаджиев. Их работы продвигают российское кино вперед, хотелось быбыть частью этого.Ты играла в сериале "Балет", продюсером, которого сталФедор Бондарчук. Как ты готовилась к этой роли?К счастью, на это не пришлось тратить много времени и сил,ведь я и до съемок активно занималась балетом. Моя подготовка стала огромнымпреимуществом на съемочной площадке. Но несмотря на это, пришлось разучитьспециальный танец для одной из сцен фильма. Это было интересным вызовом, но ясправилась. Навыки балета помогли мне быстро освоить новые движения, осталосьтолько поработать над деталями и выразительностью, чтобы передать эмоциональнуюглубину сцены.У тебя хватает времени на учебу?Расписание у меня очень насыщенное, но с помощью родителейвсё встаёт на свои места, я все успеваю и даже имею немного свободного времени.Мама с папой используют все возможности онлайн-образования, чтобы я догонялашкольную программу, если что-то упускаю. Родители берут на себя всюадминистративную нагрузку, устраивают прослушивания и другие мероприятия, чтобыя могла целиком погрузиться в творческий процесс.Что нам ждать, помимо "Морозко", в ближайшее времяиз твоих киноработ?Вот уже совсем скоро выйдет сериал "Первый класс".Очень жду премьеры, это будет очень увлекательная романтическая комедия. Также готовитсяк выходу сериал "Голливудск" с интересным сюжетом и актерскимсоставом. И конечно сериал "Все Ок" на СТС, где у меня главная роль.