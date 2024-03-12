Несмотря на юные годы, Алиса Руденко уже показала способность на равных сотрудничать с именитыми актерами на площадке и воплощать разные образы с неподдельной эмоциональной глубиной. В марте вышел сериал Морозко, где Алиса играет главную роль вместе с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым. Юная актриса рассказала нам, как складывается ее карьера, как ей удается совмещать школьные будни с миром кинематографа и какие у нее планы на будущее.
Несмотря на юные годы, Алиса Руденко уже показала способность на равных сотрудничать с именитыми актерами на площадке и воплощать разные образы с неподдельной эмоциональной глубиной. В марте вышел сериал "Морозко", где Алиса играет главную роль вместе с Аглаей Тарасовой и Никитой Ефремовым. Юная актриса рассказала нам, как складывается ее карьера, как ей удается совмещать школьные будни с миром кинематографа и какие у нее планы на будущее.
Как ты выбираешь сценарии для работы в кино?
Когда я выбираю следующий проект, больше смотрю на
персонажа, чем на сам сюжет. Мне обычно присылают материалы на пробы с
описанием роли и я вчитываюсь в них, пытаясь понять, похож ли этот персонаж на
меня или наоборот, было бы мне интересно воплотить столь непохожего на меня
героя. Я всегда готова попробовать что-то новое, будь то новый образ или жанр.
Меня увлекают как комедии, так и драмы. Сейчас меня особенно манит идея сняться
в фильме с элементами мистики или веселом детском кино, а может быть, даже в
сказке. Я хочу исполнить роль сильной духом девочки, способной изменить что-то
вокруг себя.
Твоими партнерами по фильмам были Никита Ефремов,
Владимир Яглыч, Анна Чиповская и другие. Расскажи, как они тебе помогают
сниматься в кино?
Многие думают, что звезды кино — это
недосягаемые и высокомерные люди, но на самом деле на съемках чаще всего царит
дружелюбие и теплота. Все просто нацелены на то, чтобы поднять друг другу настроение
и хорошо поработать. С партнерами по проектам у меня всегда складываются
дружеские отношения. Мы не только работаем, но и общаемся за кулисами и много
смеемся. И после съемок часто встречаемся на премьерах или других мероприятиях,
поддерживая связь.
С кем мечтаешь поработать из актеров или может есть
любимые режиссер?
Я как никто другой в курсе детей звезд экрана и всегда
следую за их творческими путями. У потомственных актеров есть чему поучиться. Мечтаю
о совместной работе с Евой Смирновой. Любимые режиссеры, конечно, тоже есть.
Все те, с кем мне довелось поработать, оставили о себе только приятные
впечатления, я с радостью бы снова встретилась с ними на съемочной площадке. Также
в числе первых для меня Жора Крыжовников, Александр Жигалкин, Клим Шипенко и
Евгений Сангаджиев. Их работы продвигают российское кино вперед, хотелось бы
быть частью этого.
Ты играла в сериале "Балет", продюсером, которого стал
Федор Бондарчук. Как ты готовилась к этой роли?
К счастью, на это не пришлось тратить много времени и сил,
ведь я и до съемок активно занималась балетом. Моя подготовка стала огромным
преимуществом на съемочной площадке. Но несмотря на это, пришлось разучить
специальный танец для одной из сцен фильма. Это было интересным вызовом, но я
справилась. Навыки балета помогли мне быстро освоить новые движения, осталось
только поработать над деталями и выразительностью, чтобы передать эмоциональную
глубину сцены.
У тебя хватает времени на учебу?
Расписание у меня очень насыщенное, но с помощью родителей
всё встаёт на свои места, я все успеваю и даже имею немного свободного времени.
Мама с папой используют все возможности онлайн-образования, чтобы я догоняла
школьную программу, если что-то упускаю. Родители берут на себя всю
административную нагрузку, устраивают прослушивания и другие мероприятия, чтобы
я могла целиком погрузиться в творческий процесс.
Что нам ждать, помимо "Морозко", в ближайшее время
из твоих киноработ?
Вот уже совсем скоро выйдет сериал "Первый класс".
Очень жду премьеры, это будет очень увлекательная романтическая комедия. Также готовится
к выходу сериал "Голливудск" с интересным сюжетом и актерским
составом. И конечно сериал "Все Ок" на СТС, где у меня главная роль.