Мастер из Владимира рассказала, как создаются уникальные шедевры кукольного мира Авторская кукла -...

Мастер из Владимира рассказала, как создаются уникальные шедевры кукольного мираАвторская кукла - дело рук настоящих мастеров. Во Владимире такой ручной работой увлечена Марина Бит - Ишо.Одна из ее кукол даже попала в финал международного конкурса, который проходил в Москве. Мастерица стала лауреатом в номинации "Дебют". О героях кукольного мира расскажет Полина Лаптева....Ты краше весны, ты пьянее лета,Просыпайся королевна,Надевай - ка оперенье.Полетим с тобой в ненастье -Тонок лед твоих запястий.Эти мелодичные строки группы "Мельница" нашли свое воплощение в кукле. Весенний ветер вдохновения позволил выбраться из кризиса и навеял образ. Никогда, по словам Марины, она не работала над куклой столь серьезно. Настоящий шедевр удалось создать всего за три недели- специально для международного конкурса авторских кукол "Арт-кухня. Цветотерапия".- Я не знала, для чего это мне. И оказалось, что это для выхода из моей кризисной ситуации. Королевна - это мое вдохновение.В основе песни - мечты барда или менестреля о возлюбленной. Магическим медиатором между земным и небесным, миром, откуда пришел это образ, стал белый сокол."Стань моей душою, птица, дай на время ветер в крылья.."У каждого из этих персонажей своя история, своя эмоция, характер. За которыми душевное состояние их создателя.- Мне нужна обязательно история. Без истории не получится образа никакого.- Вы делаете куклу в какой- то определенный момент своей жизни? Значит она связана с вами?- Конечно, с моими переживаниями на этом этапе моей жизни. Обязательно. А мне кажется у любого художника так.Здесь неразговорчивый мим, прототипом для которого послужил французский актер Марсель Марсо. А это - добрячок - хрюндель Икар. Хрюшки по природе своей существа земные, а у этого крылья, чтобы полететь к своей мечте и стать пилотом. А это лягуш - энтомолог. Профессор - "охотник" на бабочек. Ловит их не для еды, для изучения.- Мне хочется, чтобы людям было весело, глядя на работу. Родителей я все время просила отдать меня в дом художника. Я не знала, как правильно называется художественная школа. Отдайте меня в дом художника.Марина всегда была человеком творческим. Руки, говорит, постоянно должны быть заняты. Сначала училась в художественной школе, затем в Суздальском реставрационном училище. За время работы модельером научилась вязать, шить, создавать коллекции одежды - от повседневной до свадебной. А пару лет назад увлеклась сыроделием и изготовлением кукол. Любовь к ним у Марины с детства. С подругами регулярно заходили в универмаг, чтобы просто полюбоваться на кукольный мир.- Мне хотелось именно ярких каких - то персонажей. Как кукольники говорят, каждый кукольник проходит через образ клоуна Пьеро Буратино и так далее. и только потом он выходит. Нельзя сказать на простые. Гораздо более сложные образы.Первая "встреча с героем" начинается на бумаге. Этап разработки эскизов - подготовительный, а в процессе создания образы изменяются. Оживают.- В голову не приходят мысли, которые не даны человеку. Вот если дано было человеку заниматься творчеством, то эти мысли меня и не покидали. Это какое - то чудо, это озарение. оно иногда рождается ночью, иногда во сне. просыпаешься и понимаешь, что я хочу. Или на улице наблюдаешь за людьми, за детьми чаще всего. За детьми в основном. Они более искренние.Работа предстоит кропотливая: от создания образа и одежды, до придания формы и индивидуальной эмоции.- Угадайте кто я по специальности, мне начали предлагать: логопед, патологоанат... Тоже не угадали.Работать на заказ, рассказывает Марина, сложно. Основа диалога-доверие к мастеру.- Рождение куклы - это рождение чуда. И на заказ чуда не происходит.Лучшие произведения и идеи рождаются в процессе свободного творчества. Главное для куклы это душа. Душа ее создателя. Впереди - создание китайских лимонов, Пиноккио и нового женственного образа. И кто знает, что еще навеет вдохновение?Полина Лаптева, Андрей Беляков, "Вести-Владимир"