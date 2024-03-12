Новый проект ГТРК Владимир - Было, стало: главные этапы развития региона и его достижения В...

Новый проект ГТРК "Владимир" - "Было, стало": главные этапы развития региона и его достиженияВ эти минуты губернатор Владимирской области Александр Авдеев на расширенном Заседании ЗС подводит итоги работы Правительства. В нашем сюжете - главные этапы развития региона и его достижения.Владимирская область 2024-ого года - отражение единого вектора - созидания, стабильности, уверенности. Большой путь к качественным переменам регион проделал вместе со всей страной. И мы фиксировали эти изменения. В разных сферах: от экономики, дорог и городской среды - до культуры и спорта. Наш взгляд назад и одновременно взгляд в будущее - в новом проекте ГТРК "Владимир".В центре России, в сердце страны. Владимирская область - колыбель российской государственности и культуры, край, бережно хранящий традиции и уверенно строящий будущее. Путь к качественным переменам регион Центрального Федерального округа проделал вместе со всей страной. Владимирская область образца 2024-ого года- отражение единого вектора- созидания, стабильности, уверенности. Изменения, которые ощущают прежде всего сами жители, произошли во всех сферах.Наукоёмкие технологии, качественная подготовка кадров, создание новых предприятий, кластерный подход, территория опережающего развития, особые экономические зоны...Такие как, к примеру, особая экономическая зона "Владимир" в Киржаче. Здесь недавно завершилась роботизация производства. Проекты, поддержанные на федеральном уровне, дают региональный эффект и вносят весомый вклад в экономический суверенитет всей страны.В прошлом - простаивающие заводы, общая "депрессия", отсутствие госзаказов, в том числе в стратегических отраслях, сокращения, невыплата заработной платы.В 2000 году во Владимирской области уровень безработицы составлял 12 процентов. На сегодняшний же день, по данным Росстата, в 33-ем регионе - один из самых низких уровней общей безработицы в ЦФО. 1 целая 9 десятых процента.На рубеже веков валовый региональный продукт составлял всего 33 миллиарда рублей. Сегодня же - почти 737 миллиардовОбщий индекс промышленного производства в регионе составляет почти 110 процентов .Собственной продукции регион отгрузил на 823 с половиной миллиарда рублей.Ориентир Владимирской области сегодня - качественная экономика "со смыслом". Устойчивая межрегиональная кооперация, центры опережающей подготовки, взаимодействие с партнёрами по СНГ, и "взгляд на Восток"- диалог с потенциальными инвесторами. К примеру, в Поднебесной и Иране.В области в действии - несколько индустриальных парков, 60 крупных инвестпроектов. Экономика региона вносит колоссальный вклад в импортозамещение, работает на стратегические отрасли страны- в том числе "оборонку". Оружие Победы ковалось во владимирском крае и в годы Великой Отечественной войны.Сегодня Владимирская область уверенно развивает кластеры. Фармацевтический - в Петушинском районе. В "Генериуме" производят лекарства от рака, ковида, здесь впервые научились выращивать хрящевую ткань колена- уникальная разработка позволит полностью восстанавливать коленный сустав."Хрустальное сердце" России также бьется во владимирском крае. Там, где еще в 1756-ом году заложил хрустальный завод купец Аким Мальцов.Уникальное предприятие в Гусь-Хрустальном закрывалось постепенно, после кризиса 2008-ого года. А последние сотрудники были уволены в январе 12-ого.Остывшие печи, безнадежность и вместе с ними- угасающая слава гусевского хрусталя. Все это в прошлом. Годом возрождения завода и новой точкой его отсчета стал 2013-ый. Удивительные шедевры хрустальных дел мастеров пользуются спросом по всей стране.А в Гусь-Хрустальном районе создается стекольный кластер. Новыми гранями сегодня сияет и туризм Владимирской области. Исторические маршруты, памятники ЮНЕСКО, а еще яркий событийный календарь и современная инфраструктура. "Время познавать Россию!" Регион сегодня - одно из главных направлений внутреннего туризма.Дороги - как кровеносная система. Соединяют города, регионы, округа... Сегодня Владимирская область ведёт активное дорожное строительство, реализуя масштабные проекты.В прошлом остаются разбитые - не дороги, а направления. Ямы, пробки, низкое качество покрытия...В двухтысячном финансирование дорожной отрасли составляло чуть больше миллиарда рублей, а в 2023-ем на дороги области направлено 13 в половиной миллиардов рублей. Это средства региональной и федеральной казны.Активно ведутся ремонт и строительство дорог в сельских территориях.Приводятся в порядок сотни километров трасс. За последние годы Владимирская область смогла реализовать самые смелые дорожные инициативы. Осенью 2017-ого года в столице региона открыта Лыбедская магистраль- развязка в начальной точке автодороги "Владимир- Муром-Арзамас". Финансирование крупномасштабного проекта велось из федерального бюджета в рамках выполнения поручений Президента России при содействии Минтранса.Продолжается масштабная реконструкция участка трассы Р-132 "Золотое кольцо". Дорога ведет в город-музей Суздаль, который в 2024-ом отмечает свое тысячелетие.А это долгожданный Рпенский проезд областной столицы. Движение по нему открыли в конце декабря 2023-его. Там, где сейчас с комфортом едут автомобили, еще 4 года назад были заброшенные объекты, промзона, стихийные гаражи. Строительство путепровода, необходимого как воздух, началось в конце 2020-ого. Магистраль- тоже часть нацпроекта.Общая стоимость Рпенского составила 3 миллиарда рублей. Дорогу-дублёр в Восточном районе владимирцы ждали много лет. Завершение строительства проезда позволило подступиться и к другим дорожным темам. В планах- при поддержке федерального центра- строительство второго моста через Клязьму.Владимирская область отныне - часть масштабного транспортного коридора "Восток". 218 километров новой федеральной дороги М-12 проходят по территории 33-его региона. В сентябре 2023-его торжественно открыта "жемчужина" М-12 - новый мост через Оку в Муроме. Первая переправа с вантовой системой ОТ и ДО- разработка отечественных специалистов. Уникальный мост соединил регионы и федеральные округа: Центральный и Приволжский.А в декабре 2023-его запущено движение по трассе М-12 до Казани. Новая федеральная дорога- стратегический проект государственной компании "Автодор". М-12 - это скорость, комфорт, безопасность, а ещё принципиально новый уровень дорожного сервиса. Владимирская область в числе первых ощутила эффект трассы "Восток". Грузы довозятся быстрее, развиваются логистические комплексы, больше возможностей- для автотуристов.Были дрова, уголь, мазут.... Сейчас- реализация "голубой мечты"- газ ежегодно приходит в отдаленные села и деревни.За эти годы Владимирская область достигла лидирующих позиций по газификации. Сегодня ее уровень превышает среднероссийский и составляет 86 процентов. Сотрудничество с Газпромом- на самом высоком уровне доверия- позволяет реализовать сложные проекты. Благодаря им голубое топливо приходит даже в населенные пункты в границах нацпарка "Мещёра". Более чем в полтора раза расширена программа газификации до 2027-ого года.Объем финансирования увеличен с 12 до 21 миллиарда рублей. А Владимирская область удерживает почётное шестое место в России по динамике газификации. А с помощью программы "Газпром-детям" появляются современные спортплощадки.Благодаря проекту"Жилье и городская среда", инициированного Президентом, в регионе активно растут темпы строительства жилых домов. К примеру, в 2018-ом область ежегодно вводила в строй 653 тысячи квадратных метров жилья. А уже к 22-ому году темпы преодолели отметку в 1 миллион "квадратов". И это это российский рекорд. Только за последние 4 года на расселение 7 тысяч человек из аварийного жилья было выделено свыше 4 с половиной миллиардов рублей. Владимирская область принимает самое активное участие в проекте "Комфортная городская среда", преображаются скверы и парки. Появляются новые зоны отдыха.Историческое событие для Владимирской области. Первый в "биографии" региона- СВОЙ медицинский факультет. Филиал Приволжского медицинского университета. Кузница медкадров- прочный вклад региона в решение проблем в медицине, и прежде всего- кадровых. Просторные кабинеты, техника последнего поколения, свой симуляционный центр. Базовая специальность - лечебное дело. И 15 направлений ординатуры- от реаниматологии до хирургии.Выстроен современный инфекционный корпус на территории областной клинической больницы. Оснащенный самым современным оборудованием он станет одним из ведущих медицинских учреждений региона. Завершаются долгострои. В их числе- современный акушерский корпус в Гусь-Хрустальном. Постоянно повышается уровень оказания перинатальной помощи. Во Владимире действует современный областной перинатальный центр- здесь выхаживают 84 процента всех недоношенных малышей. В 2023-ем году в регионе появились на свет более 8 с половиной тысяч детей.Во Владимирской области решена проблема доступности первичной медицинской помощи, в том числе на селе. Деревянные ФАПы, без удобств сменили современные- модульные фельдшерско-акушерские пункты. Проходят "медицинскую перезагрузку" ведущие лечебные учреждения районов. Только в 2024-ом году во Владимирской области построят 3 новые поликлиники. Новое оборудование поступит в несколько больниц.А это уже эффект национального проекта"Образование". В эту современную школу в Сновицах Суздальского района вложено почти сто миллионов рублей. В Суздале продолжается строительство новой школы на 1200 мест. Уникального проекта для всей страны. Школу возводят по национальному проекту "Образование" на средства федеральной казны с областным софинансированием. Новая школа станет подарком к тысячелетию Суздаля.В ближайшие 2 года будут открыты семь образовательных учреждений, которые находятся в стадии строительства. Это школы в Суздале, Вязниках, Покрове, Гусь-Хрустальном, Коврове, Доброграде и Владимире. В планах- возведение школы в Александрове.В области развиваются массовый спорт и спорт высоких достижений. Успешно работают 9 детско-юношеских спортивных школ, 24 спортшколы, 12 школ олимпийского резерва. Переведена на областной уровень прославленная школа по спортивной гимнастике имени Толкачева. Равнение - на великие имена. Олимпийцев Николая Андрианова и Владимира Артёмова, чемпионов Юрия Королёва и Юрия Рязанова. Во Владимирской области на родине прославленного Алексея Прокуророва активно развиваются и зимние виды спорта.За последнее десятилетие в области открыты ледовые дворцы и арены. Действуют современные бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, в том числе в районах. В 2020-ом году спортом систематически занимались 600 с половиной тысяч человек- - это 47 целых 6 десятых процента.По итогам 23-его года эта "спортивная" цифра выросла. Здоровый образ жизни ведут 57 с половиной процентов жителей региона.Благодаря национальному проекту "Культура" во Владимирской области открываются современные ДК и модельные библиотеки, ремонтируются учреждения культуры и дошкольной работы. Появляются новые парки. Как, к примеру, Фатьяновский парк в Вязниках. "Песенная душа" России- тоже во владимирском крае. Столица русской песни- Вязники- родина легендарного поэта Алексея Фатьянова. Обновлена знаменитая концертная площадка -"Солнечная поляночка", на которой ежегодно собираются поклонники русской песни.Владимирская земля - сокровищница российской культуры. На карте России она сияет небесной лазурью фресок Андрея Рублева, золотом куполов, блеском мстёрской лаковой миниатюры.В области ведется планомерная работа по сохранению культурного наследия. В 2018-ом году от линий электропередачи освободили одну из главных туристических точек на карте всей страны. Великолепный храм Покрова на Нерли предстал в новом свете. Появилась и система подсветки шедевра белокаменного зодчества.В крае, который бережно хранит свои ремёсла, создаётся Всероссийский центр народных промыслов. Который объединит всех мастеров: от уникальной Мстеры до Гороховца и Мурома. Родины былинного Ильи Муромца. Инициативу поддержало Министерство культуры России.В свой юбилейный год новые туристические рекорды ставит тысячелетний Суздаль. Город с русской душой. Город - сказка. И приглашает на новые фестивали и яркие события в честь грандиозного юбилея.Указ о праздновании тысячелетия Суздаля на государственном уровне подписан Президентом.