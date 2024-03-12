Жители жалуются на работу общественного транспорта. Власти ищут выход из ситуации.

Жители жалуются на работу общественного транспорта. Власти ищут выход из ситуации.МЁРЗЛИ ДАЖЕ ПРОКУРОРЫЕжедневно во Владимире на семь троллейбусных маршрутов и 35 автобусных выходит около 300 единиц подвижного состава. В городе работает 27 социальных маршрутов: 20 автобусных и семь троллейбусных. Каждый день около 179 тыс. жителей и гостей города пользуются общественным транспортом. И почти каждый день владимирцы жалуются на его работу.Даже областной прокурор Иван Грибов, подводя итоги прошлого года, признался, что его сотрудники тоже опаздывали на работу, долго простаивая на остановках.– Вроде бы закупили большое количество новой техники, но при этом списали старую. В итоге кардинального улучшения не произошло, – сделал вывод прокурор.Действительно, в 2023-м город закупил четыре троллейбуса и 100 автобусов. Все они соответствуют современным требованиям: низкопольные, оборудованы кондиционерами, электронными табло и речевыми информаторами, а также системами видеонаблюдения, спутниковой навигацией, приспособлениями для маломобильных пассажиров.Новая техника пришлась как нельзя кстати – городские власти серьёзно озадачились созданием комплексной схемы общественного транспорта (КТОС). В январе её уже презентовали и даже начали воплощать в жизнь. К примеру, продлили троллейбусные маршруты № 2 и 7. С февраля конечная для «рогатых» переехала на ул. Фатьянова.Вообще, до 2032 года областной центр ждут значительные транспортные изменения, пообещали в мэрии. В 2025–2026 гг., к примеру, появятся новые автобусные маршруты, о которых просили сами жители: свяжут Юрьевец и Юго-Западный район, «Вышку» и ДТЮ и т. д. А пятый троллейбус, если машину оснастят автономным ходом, будет доезжать до «Вышки».– КТОС подготовили для того, чтобы улучшить транспортное обслуживание населения, оптимизировать существующие маршрутные сети, создать удобные логистические направления к новым районам жилой застройки, – сказал глава города Дмитрий Наумов.МИНУС ЧЕТЫРЕОднако ни транспортная реформа, ни новая техника не смогли удержать нескольких перевозчиков. С конца декабря прошлого года рынок покинули ООО «СитиЛайн» и ООО«ПОАТиС» (№ 20С, 22 и 22С и 18С, 54 соответственно). На днях прекратило работу ООО «ОКТО». Его маршруты временно передали коллегам по цеху: ООО «Виктория» – № 28, ООО «Евротрансвладимир плюс» – № 26С, АО «Владимирпассажиртранс» –№ 7С, 11С, 15, 21С, 25, 56.Замглавы Глеб Серёгин объяснил уход «ОКТО» «объективными причинами» – подорожанием горюче-смазочных материалов, запасных частей, нехваткой водителей и сложным финансовым положением.Ещё одного перевозчика город потерял аккурат 8 марта. С линии ушёл ИП, который обслуживал автобусные маршруты № 1С и 17. Если первый временно подхватил «Владимирпассажиртранс», то 17-й («Юго-Западная» — «Завод «Точмаш») пока остался не у дел.Чтобы как-то исправить ситуацию, к «Точмашу» будет заезжать № 29С. Автобус следует из мкр-на Энергетик через проспект Строителей, улицы Горького и Мира.В ближайшем будущем власти города обещают объявить конкурс на заключение контрактов на маршруты ушедших перевозчиков.ВНЕ СТРОЯЗачастую транспорт приходится караулить на остановках совсем по другим причинам. Так, только за февраль на дорогах региона зафиксировали девять ДТС с участием общественных машин, большая часть которых произошла во Владимире.К примеру, 13 февраля возле «Факела» столкнулись автобус и легковушка, перекрыв движение «рогатых». 14-го числа по аналогичной причине из строя временно вышли ещё три машины.16 февраля на ул. Гагарина сотрудники МЧС тушили троллейбус № 8, в тот же день на Содышке столкнулись два городских автобуса, собрав большую пробку. По информации УГИБДД, водитель № 7С не соблюдал дистанцию и врезался в стоявший на светофоре 53-й. Техника получила механические повреждения.18 февраля серьёзная авария случилась на Московском шоссе, где дорогу не поделили машина 20-го маршрута, ВАЗ и «Нива-Шевроле». К счастью, никто не пострадал, хотя автобус сильно покорёжило.Вечером 21-го числа на Большой Нижегородской водитель «Шевроле» вывел из строя сразу два автобуса. Как уточнили в УГИБДД УМВД по Владимирской области, во время перестроения иномарка не пропустила 152-й и врезалась в него, а потом задела автобус, который ехал по маршруту № 15.По всем эпизодам проводят проверки.Мнение экспертаОфициальный представитель администрации г. Владимира Алексей Алёкин:– В социальных сетях поступают обращения от жителей города по поводу нарушений перевозчиками графика движения общественного транспорта. По каждому из них проводим проверку с использованием данных ГЛОНАСС и в дальнейшем принимаем меры в соответствии с условиями муниципального контракта.