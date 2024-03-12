Александр Авдеев в третий раз за время нахождения на посту отчитался перед депутатами Заксобрания области. Причем этот отчет оказался самым продолжительным по времени. Если в прошлом году

Александр Авдеев в третий раз за время нахождения на посту отчитался перед депутатами Заксобрания области. Причем этот отчет оказался самым продолжительным по времени. Если в прошлом году Александр Авдеев уложился в 50 минут, то на этот раз его выступление продолжалось чуть больше – 54 минуты. Глава региона начал с темы СВО. В том числе он