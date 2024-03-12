«Подарок на 8 марта»: во Владимире молодой человек решил украсть «радость» для любимой. 8 марта в...

«Подарок на 8 марта»: во Владимире молодой человек решил украсть «радость» для любимой.8 марта в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о краже косметической продукции из магазина известной торговой сети, расположенного в торговом центре.«… Неизвестный молодой человек, выбрав дорогую сыворотку для лица и бальзам, покинул магазин, не расплатившись за товар. Ущерб потерпевшая сторона оценила в 11 000 рублей...» - рассказали в региональной пресс-службе УМВД.По имеющимся приметам подозреваемый был оперативно задержан полицейскими и работниками службы безопасности на выходе из торгового центра.Как выяснилось, похитив косметику, «романтик» еще некоторое время скрывался в здании ТЦ.Задержанным оказался 23-летний ранее судимый житель Судогды.Со слов фигуранта, косметику он похитил, чтобы доставить радость и сделать подарок любимой девушке.В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам «кражи».Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: freepik.com