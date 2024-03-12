Поисково-спасательный отряд города Коврова помог женщине, которая теряла сознание и не могла...
Поисково-спасательный отряд города Коврова помог женщине, которая теряла сознание и не могла выбраться из квартиры.
Об этом случае рассказали сами спасатели в своем официальном телеграм-канале.
12 марта в 08:25 в поисково-спасательный отряд города Коврова поступило сообщение о том, женщине в собственной квартире стало плохо.
Со слов родственников, открыть дверь самостоятельно они не смогли. И при этом женщина вела себя странно — отзывалась, но не словами, а лишь звуками.
К месту вызова незамедлительно выдвинулась дежурная смена поисково-спасательного отряда.
«… К моменту прибытия, звуков из квартиры уже не было. При помощи слесарного инструмента спасатели сломали замок и обеспечили доступ в квартиру. Женщина находилась около двери. Сознание у нее было спутанное, на вопросы не реагировала...» - пояснили спасатели.
Пострадавшую передали родственникам и бригаде скорой медицинской помощи.
Фото: https://t.me/zametki_spasatelya