В Киржачском районе в огне погибла 62-летняя пенсионерка вместе со своими собаками. Происшествие случилось в праздничные выходные, 10 марта в одном из домов СНТ «Лесные дали» поздно ночью,

В Киржачском районе в огне погибла 62-летняя пенсионерка вместе со своими собаками. Происшествие случилось в праздничные выходные, 10 марта в одном из домов СНТ «Лесные дали» поздно ночью, когда большинство дачников спали. Сообщение в пожарную часть поступило около 3-х утра. Евгения Плаксий, зам. начальника пресс-службы МЧС области По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение дома