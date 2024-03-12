В минувшие выходные во Владимире с 3-го этажа новостройки упал лифт с двумя пассажирами. Информация об этом появилась в одном из городских пабликов. Судя по комментариям представителей

В минувшие выходные во Владимире с 3-го этажа новостройки упал лифт с двумя пассажирами. Информация об этом появилась в одном из городских пабликов. Судя по комментариям представителей жилого комплекса в Сети, такой инцидент действительно был. Речь идет о 3 корпусе ЖК «Отражение», который располагается возле студенческих общежитий на улице Мира. Как сообщает автор публикации, лифт