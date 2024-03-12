Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Региональный оператор ООО «Биотехнологии» во Владимире оштрафован на 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Причиной стал невывоз отходов в регионе в период с января по февраль. На организацию было заведено уголовное дело. Надзорное ведомство зафиксировало переполненные контейнеры и заваленные площадки вокруг них. Штраф оформил Роспотребнадзор.