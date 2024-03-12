На достройку 5 проблемных многоквартирных жилых дома во Владимире необходимо несколько миллиардов рублей. Таковы итоги аудиторской проверки Счётной палаты Владимирской области. Напомним,

На достройку 5 проблемных многоквартирных жилых дома во Владимире необходимо несколько миллиардов рублей. Таковы итоги аудиторской проверки Счётной палаты Владимирской области. Напомним, еще в начале марта Заксобрание области утвердило план достройки ЖК «Дуброва-парк-1». На ближайшие три года из областного бюджета Фонд защиты прав граждан получит 373 миллиона рублей. Компания застройщика, одна из фирм Игоря Другова,