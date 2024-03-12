Щенята из владимирского приюта ищут любящих хозяев Герои нашей традиционной рубрики Хочу домой...

Щенята из владимирского приюта ищут любящих хозяевГерои нашей традиционной рубрики "Хочу домой" сегодня - шестеро щенят.Их выкинули у проезжей части, но малышам повезло - они остались невредимыми. И сейчас им ищут любящих хозяев. Три девочки и три мальчика.Симпатичные и разного окраса. Ласковые и игривые. Начали есть самостоятельно. Возраст - около полутора месяцев. Если в одном из них вы увидели своего будущего любимого питомца, подробную информацию о них вам расскажет волонтёр.Телефон ответственного волонтёра: 8 904-261-10-37