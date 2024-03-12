Следователи Следкома проведут проверку по факту смерти женщины на пожаре в частном доме СНТ «Лесные дали» в Киржачском районе. Ее тело обнаружили 10 марта, личность уже установлена. В ходе

Следователи Следкома проведут проверку по факту смерти женщины на пожаре в частном доме СНТ «Лесные дали» в Киржачском районе. Ее тело обнаружили 10 марта, личность уже установлена. В ходе проверки выяснят обстоятельства и причины пожара. в МЧС сообщили, что возгорание произошло 10 марта ночью. Спасателям позвонили в 2:14. На место приехали шестеро пожарных из МЧС