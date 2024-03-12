Пострадавших и разрушений нет.

Пострадавших и разрушений нет.Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотного летательного аппарата в Раменском городском округе Московской области. Об этом в своем сообщил мэр столицы Сергей Собянин.По предварительным данным, на месте падения обломков дрона пострадавших и разрушений нет. Работают специалисты экстренных служб.Как сообщило Министерство обороны России, всего силы ПВО перехватили за ночь 25 украинских беспилотников. Дроны сбили в Московской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской и Ленинградской областях.В январе летевший к столице беспилотник в Подольском городском округе Московской области.