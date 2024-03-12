28 участков дорог Владимирской области рискуют оказаться затопленными этой весной. 8 из них – в Петушинском районе, по 4 – в Вязниковском и Муромском, по 3 – в Собинском и Суздальском, по 1

28 участков дорог Владимирской области рискуют оказаться затопленными этой весной. 8 из них – в Петушинском районе, по 4 – в Вязниковском и Муромском, по 3 – в Собинском и Суздальском, по 1 участку – в Гороховецком, Гусь-Хрустальном, Камешковском, Киржачском, Кольчугинском и Меленковском районах. Об этом рассказали в пресс-службе правительства. Особое внимание уделят дороге «Покров –