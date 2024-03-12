В деревне Сергеево Владимирской области переполнение резервуара и растекание сточных вод может...

В деревне Сергеево Владимирской области переполнение резервуара и растекание сточных вод может привести ко вспышкам инфекции.В региональной прокуратуре рассказали, что сточные воды от домов жителей и организаций в деревне Сергеево через канализационную сеть поступают в приемный резервуар насосной станции. Однако из-за ее неисправности перекачка стоков на очистные сооружения не производится.Таким образом происходит переполнение резервуара и растекание сточных вод по близлежащим земельным участкам.Специалисты отмечают, что это может привести не только к загрязнению почв, но и к возникновению вспышек инфекционных заболеваний у населения.По результатам проверки прокурор обратился в Вязниковский городской суд с требованием об обязании администрации района и ресурсоснабжающей организации устранить нарушения.Отмечается, что суд согласился с доводами. И в данный момент исполнение решения находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: freepik.com