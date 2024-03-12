Татьяна Михайлова, бывшая журналистка владимирского телеканала «Вариант», умерла 11 марта в городе Щучинске в Казахстане. Девушке было всего 27 лет. Причиной смерти стала кардиомиопатия

Татьяна Михайлова, бывшая журналистка владимирского телеканала «Вариант», умерла 11 марта в городе Щучинске в Казахстане. Девушке было всего 27 лет. Причиной смерти стала кардиомиопатия (заболевание, признаки которого – увеличение сердца и сердечная недостаточность). Об этом рассказали журналисты «Варианта» в соцсетях. Девушка попала на «Вариант», когда проходила практику от ВлГУ, где училась на журфаке. В 2018-2019