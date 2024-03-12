В Киржачском районе следователем СК проводится процессуальная проверка по факту гибели женщины в...

В Киржачском районе следователем СК проводится процессуальная проверка по факту гибели женщины в результате пожара.Об этой трагедии мы уже сегодня сообщали. Как стало известно, пожар произошел 10 марта (2024 года) в садовом товариществе «Лесные дали». Вызов был, увы, поздний. Да и сам пожар произошел глубокой ночью - в 2:14. Соседи стали вызывать пожарных, когда пламя уже охватило дачный дом, площадью 48 квадратных метров. Погибла женщина и ее питомцы — собаки.В данный момент сообщается, что следственным органом следственного управления СК России по Владимирской области организована процессуальная проверка по факту обнаружения тела женщины.Личность погибшей установлена, ею является 62-летняя хозяйка дома.Следователем следственного управления проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, опрашиваются лица, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление причины возгорания и других обстоятельств произошедшего.(!) Следственное управление еще раз призывает граждан к более ответственному подходу при обращении с огнем, исключению курения в жилом помещении, а также к своевременной диагностике газового оборудования, электроприборов, используемых в быту, и электрической проводки.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области