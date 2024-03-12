В Коврове местные жители были вынуждены «обитать» в аварийном доме, который чудом выстоял после...

В Коврове местные жители были вынуждены «обитать» в аварийном доме, который чудом выстоял после пожара.Ещё осенью 2017 года в двухэтажном многоквартирном доме № 15 (на улице Бабушкина) 1941 года постройки, произошел серьезный пожар, в результате которого были повреждены конструктивные элементы здания.В феврале 2018 года постановлением администрации города Коврова дом признан аварийным и подлежащим сносу в связи с получением повреждений в результате пожара, а также физическим износом в процессе эксплуатации.Срок расселения жильцов был установлен «до 31 декабря 2022 года». Но что-то пошло не так...«… Несмотря на то, что указанный срок истек, жильцы дома не расселены и продолжают проживать в небезопасных условиях. При этом неоднократно обращались в администрацию города Коврова о расселении, однако, до настоящего времени, указанный вопрос не решен...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.В итоге городским прокурором в Ковровский суд направлено исковое заявление об обязании администрации города устранить все нарушения.Сообщается, что требования признаны судом обоснованными. И в данный момент исполнение решения находится на контроле городской прокуратуры.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области