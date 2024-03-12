В Минздраве Владимирской области подвели итоги работы системы здравоохранения за 2023...

В Минздраве Владимирской области подвели итоги работы системы здравоохранения за 2023 годСмертность в нашем регионе снизилась почти на 10 процентов, а средняя продолжительность жизни выросла до 71 года. В областном Минздраве подвели итоги работы системы здравоохранения за прошлый год и обозначили планы развития на новый.Среди целей - развитие технологий сбережения здоровья, цифровая трансформация, совершенствование службы охраны материнства и детства. В прошлом году на региональное здравоохранение было выделено более 32-х с половиной миллиардов рублей.Большая часть средств пошла на закупку лекарств и нового оборудования, развитие информатизации, а также на ремонт 64 медицинских объектов и постройку 10 ФАПов и амбулаторий. Продолжается работа и по преодолению кадрового дефицита. Для медработников разрабатывают меры соцподдержки, начал работу филиал Приволжского медуниверситета.Константин Баранов - заместитель губернатора Владимирской области:- То, что был открыт факультет и то, что мы планируем расширение факультета, то, что у нас пойдут педиатры - это, конечно, огромная вещь. Сердце радует, когда туда заходишь. Я уверен, это будут прекрасные врачи, которые искренне будут работать на нашей родной земле.