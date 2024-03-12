Гостям представят лучшие фотоработы одноименного конкурса.

Приуроченная к 104-й годовщине Гидрографической службы СФ и Дню Арктики выставка "Маяки России" откроется в музее Северного флота в Мурманске 11 марта. Гостям представят лучшие фотоработы одноименного конкурса, сообщили в пресс-службе флота.Снимки были сделаны в самых разных уголках страны – от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Севастополя. На конкурс заявили порядка 500 работ, в том числе от 30 школьников. Основу экспозиции составили 24 лучших снимка, отобранных жюри. Конкурс проводился Министерством обороны Российской Федерации совместно с Русским географическим обществом в 2020–2021 годах. Организаторы ставили целью привлечь внимание к истории маячного дела в России, а также напомнить о необходимости бережного отношения к морскому культурному наследию и к маякам, которых на сегодняшний день насчитывается более полутысячи.