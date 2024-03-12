Об этом рассказали в официальном телеграм-канале мэрии города.

В общественном транспорте Владимира установлены валидаторы. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале мэрии города.На данный момент терминалы стоят уже в троллейбусах №2, 5 и 7, а также в автобусах №22.«На данный момент, в транспорте с установленной бескондуторной оплатой проезд оплачивается транспортными и банковскими картами», – отмечается в пресс-релизе.Пока что в ходе тестирования уже наблюдаются сбои. Власти пишут, что вопрос уже прорабатывается.