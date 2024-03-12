В Петушках суд вынес приговор иностранцу, убившему свою знакомую в Новый год. В ночь с 31 декабря...

В Петушках суд вынес приговор иностранцу, убившему свою знакомую в Новый год.В ночь с 31 декабря на 1 января 2023 года рядом с общежитием на улице Луговой в деревне Киржач Петушинского района между двумя мужчинами произошла «пьяная ссора».Об этом рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.В ходе конфликта мужчины упали на снег, и завязалась потасовка. Один из приятелей достал раскладной нож и несколько раз ударил противника клинком.Присутствовавшая при этом женщина попыталась разнять дерущихся, но злоумышленник нанес ей удар ножом в область левого предплечья и удар рукой в грудь.От полученных травм 33-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия.И в результате суд приговорил виновного к 9 годам (6 месяцам) лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений