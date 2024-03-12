От Большой земли могут быть отсечены 32 населённых пункта.

От Большой земли могут быть отсечены 32 населённых пункта.ЗАТОПЛЕНЫ И ОТРЕЗАНЫВ регионе начали подготовку к весеннему половодью. Оно в этом году, скорее всего, будет мощным: снега зимой выпало в два раза больше климатической нормы. Если весна будет дружной, то вода в паводок, возможно, поднимется до рекордно высоких отметок.При самом неблагоприятном сценарии в зону подтопления на территории области попадут 25 населённых пунктов, в зону отрезания – 32.Подтопленными также могут оказаться 50 участков автомобильных дорог, более 220 приусадебных и более 490 садовых участков.ГОРОДСКАЯ ПОДГОТОВКАХотя лёд на водоёмах только начал таять, владимирское городское управление гражданской защиты вовсю готовится к приходу большой воды: уже создали оперативные группы, каждый день контролируют, насколько поднялась вода на Содышке, Клязьме и в районе платины на р. Рпени.В городе тоже немало работы. Нужно проверить ливнёвки на дорогах и в населённых пунктах, подготовить технику для откачки воды, лодки, проинспектировать пункты временного размещения, если людей придётся эвакуировать, а также запасти воду, еду, медикаменты.– Подготовили списки жителей домов, попадающих в возможные зоны подтопления, им разъяснили алгоритм действий в случае реальной опасности при паводке, – пояснили в управлении гражданской защиты г. Владимира.ГОЛУБОЙ – ЗНАЧИТ, ПРОЧНЫЙА пока уровень вода серьёзно не поднялся и водоёмы затянуты прозрачной коркой, кое-где перемежённой снежной кашей, люди рискуют пополнить число жертв тонкого льда.Спасатели напоминают, что его безопасная толщина – не менее 10 см, в устьях и протоках рек – и того меньше. Лёд непрочный в местах быстрого течения, бьющих ключей, а ещё там, где растут деревья, кусты, камыши.Безопасно ли выходить на корку на реке, можно определить и на глаз: голубой цвет говорит о её высокой прочности, белый – о средней прочности, а если лёд матово-белый или с желтоватым оттенком – лучше остаться на берегу.Для тех, кто не представляет своей жизни без удочки, специалисты разработали универсальный свод правил. Во-первых, для собственной безопасности рыбаку необходимо знать озеро, пруд, речку, где он собирается удить рыбу, чтобы помнить, в каких местах глубина выше человеческого роста и где в случае опасности можно быстро выйти на отмель, идущую к берегу. Нельзя выходить на тёмные участки льда: их быстрее прогревает солнце, и, естественно, они быстрее тают. Ещё один совет – держаться подальше от тех мест, где есть вмёрзшие коряги, водоросли или же видны воздушные пузыри либо трещины.При сборах на рыбалку нелишним будет захватить с собой сотовый телефон, спасжилет, шнур с грузом на конце, длинную жердь и т. п. И, конечно, на лёд выходить только трезвым.– Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах – алкогольное опьянение: люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными. Несоблюдение элементарных правил безопасности на водоёмах может стоить жизнь, – рассказали в региональном ГУ МЧС.Мнение экспертаРуководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Мищенко:– С осени 2023 по весну 2024 года зафиксировали пять случаев гибели людей на воде. Три из них произошли в ноябре, два – в декабре. К примеру, 25 ноября в оз. Большое Моцкое у населённого пункта Ожигово Муромского района утонул рыбак. Утром на озеро приехали трое мужчин. Двое пошли на лёд, а третий остался на берегу. Вышедшие на лёд мужчины провалились и стали тонуть. Одного рыбака мужчина, оставшийся на берегу, успел спасти, а второго, к сожалению, нет.7 декабря, Вязниковский район: пожилая женщина возвращалась домой вечером, переходила водоём, не смогла выбраться и застыла во льду.