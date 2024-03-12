В садовом товариществе «Лесные дали» Киржачского района трагически погибла женщина вместе со своими...

В садовом товариществе «Лесные дали» Киржачского района трагически погибла женщина вместе со своими питомцами.Как рассказали корреспонденту ГТРК «Владимир» в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, пожар произошел 10 марта (2024 года) в садовом товариществе «Лесные дали».Вызов был, увы, поздний. Да и сам пожар произошел глубокой ночью - в 2:14. Соседи стали вызывать пожарных, когда пламя уже охватило дачный дом, площадью 48 квадратных метров. Постройка, к сожалению, сгорела полностью.Погибла не только женщина, но и ее питомцы — собаки.Известно, что на пожар выезжали 6 спасателей и 3 единицы техники от МЧС. Помогали тушить пламя и добровальцы из ДПК «Аленино».В пресс-службе МЧС России по Владимирской области сообщили, что причина пожара — неисправность печного отопления.Фото: freepik.com