Подснежники в виде мусора. Так жители села Суромна называют большие черные мешки с отходами. Эти горы хлама почти у каждого дома. Жители рассказывают, что мусор не вывозят месяц. Жанна

Подснежники в виде мусора. Так жители села Суромна называют большие черные мешки с отходами. Эти горы хлама почти у каждого дома. Жители рассказывают, что мусор не вывозят месяц. Жанна Миронова, местная жительница Далеко не у каждого есть контейнер. Кто-то вывозит. По графику раз в неделю «Биотехнологии» обязаны вывозить, хотя график нормам Роспотребнадзора не соответствует. Они