В мэрии официально подтвердили тестирование валидаторов в общественном транспорте. И даже назвали номера маршрутов, где они установлены – это троллейбусы №2, 5, 7 и автобус №22. Пока система

В мэрии официально подтвердили тестирование валидаторов в общественном транспорте. И даже назвали номера маршрутов, где они установлены – это троллейбусы №2, 5, 7 и автобус №22. Пока система оплаты проезда без кондуктора находится в разработке. И валидаторы уже показывают первые недостатки, а именно – свою неавтономность. Как рассказала наша зрительница, которой посчастливилось опробовать новшество, если