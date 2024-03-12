«Весенний пейзаж»: во Владимирской области зацвела верба Весенние кадры из владимирского...

«Весенний пейзаж»: во Владимирской области зацвела вербаВесенние кадры из владимирского Загородного парка. Там зацвела верба.Сотрудники парка отмечают: раннее цветение этого дерева уже стало закономерностью, - оно ежегодно радует пушистыми сережками уже в первых числах марта.И яркими кадрами цветения вербы поделились в группе "Береги природу". Из какого района видео - не уточняется. Но пейзаж вполне уже весенний.Радуют своими прогнозами и синоптики - обещают скорое потепление. Так, уже завтра днем до плюс двух, а к концу недели воздух прогреется до пяти градусов.