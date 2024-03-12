Об этом сообщили сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Владимирца обворовал петербуржец во время пребывания в северной столице. Об этом сообщили сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.45-летний земляк попал под мошенническую схему местного 69-летнего местного жителя, который обворовал временное жилище владимирца. Ранее аферист снимал это жильё на максимально короткий срок, делал дубликаты ключей, а потом, как ни в чём не бывало, заходил в квартиры и брал всё, что попадётся на глаза.«Житель города Ломоносова Петродворцового района за кражи был судим неоднократно. Воровскую карьеру он начал еще в молодости и первый срок получил в 70-х», – пишут в Фонтанке.Чтобы знать, есть ли в квартире хозяева, он ставил свой электросамокат, оборудованный камерой. Кроме гостя из Владимирской области, жертвами стали двое иностранцев 40 и 48 лет. В общей сложности петербуржец вынес 120 тысяч рублей. Сейчас его задержали.