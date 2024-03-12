Владимирцам рассказали топ 8 популярных схем мошенников В администрации Владимира сообщают: Центр...

Владимирцам рассказали топ 8 популярных схем мошенниковВ администрации Владимира сообщают: Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде создан по инициативе Роскомнадзора, и главной его задачей является бесплатная правовая помощь гражданам, пострадавшим от незаконного использования персональных данных.60% обращений в Центр - это жалобы на мошенничество.Разберемся, кем чаще всего представляются злоумышленники:1. Сотрудником оператора связи.2. Сотрудником службы безопасности банка.3. Сотрудником правоохранительных органов.4. Сотрудником сервиса Госуслуг.5. Сотрудником Банка России.6. Сотрудником социального фонда России.7. Родственником.8. Человеком, который "всего лишь" просит проголосовать в каком-либо конкурсе.Как распознать интернет-мошенников?- Отслеживайте номера: официальные организации используют только официальный номер, указанный на их сайте.- Установите программу или подключите сервис для определения номеров злоумышленников.- Мошенники спрашивают данные карты, которые настоящему сотруднику не нужны: коды для подтверждения платёжных операций, три цифры на обороте карты, ПИН-код и прочее.Рекомендации:- Не раскрывайте конфиденциальную информацию и данные банковских карт по телефону или в мессенджерах.- Не переводите свои деньги на счета третьих лиц.- Никогда не переходите по подозрительным ссылкам.- Если звонок вызывает подозрения — заблокируйте номер и обратитесь в службу поддержки мессенджера.Фото: администрация Владимира