Владимирцам рассказали топ 8 популярных схем мошенников
В администрации Владимира сообщают: Центр...
Владимирцам рассказали топ 8 популярных схем мошенников
В администрации Владимира сообщают: Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде создан по инициативе Роскомнадзора, и главной его задачей является бесплатная правовая помощь гражданам, пострадавшим от незаконного использования персональных данных.
60% обращений в Центр - это жалобы на мошенничество.
Разберемся, кем чаще всего представляются злоумышленники:
1. Сотрудником оператора связи.
2. Сотрудником службы безопасности банка.
3. Сотрудником правоохранительных органов.
4. Сотрудником сервиса Госуслуг.
5. Сотрудником Банка России.
6. Сотрудником социального фонда России.
7. Родственником.
8. Человеком, который "всего лишь" просит проголосовать в каком-либо конкурсе.
Как распознать интернет-мошенников?
- Отслеживайте номера: официальные организации используют только официальный номер, указанный на их сайте.
- Установите программу или подключите сервис для определения номеров злоумышленников.
- Мошенники спрашивают данные карты, которые настоящему сотруднику не нужны: коды для подтверждения платёжных операций, три цифры на обороте карты, ПИН-код и прочее.
Рекомендации:
- Не раскрывайте конфиденциальную информацию и данные банковских карт по телефону или в мессенджерах.
- Не переводите свои деньги на счета третьих лиц.
- Никогда не переходите по подозрительным ссылкам.
- Если звонок вызывает подозрения — заблокируйте номер и обратитесь в службу поддержки мессенджера.
Фото: администрация Владимира