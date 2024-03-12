В отношении жителя Судогды возбудили уголовное дело за кражу косметики.

В Международный женский день в дежурную часть УМВД России по Владимирскому региону поступило сообщение о краже. Мужчина похитил сыворотку для лица и бальзам.Полицейские вместе с охраной торгового центра, где находился магазин, смогли оперативно задержать обвиняемого. Похищенную косметику вернули в магазин.Мужчина 23-лет оказался ранее уже судимым. В отношении подозреваемого заведено уголовное дело. В качестве меры пресечения выбрана подписка о невыезде и законопослушном поведении.