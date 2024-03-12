Об этом сообщили представители надзорного ведомства.

Владимирская прокуратура заинтересовалась фактом ЧП в лифте. Об этом сообщили представители надзорного ведомства.Инцидент произошёл в жилом комплексе «Отражение». По информации в соцсетях, в одном из домов упал лифт с двумя мужчинами внутри. По предварительным данным, никто травмы не получил.В прокуратуре сообщили, что лифт работал в штатном режиме, лишь затормозил не совсем мягко. Но это ещё предстоит проверить. Относительно ЖК «Отражение» поступало много жалоб, всем им предстоит жать оценку.