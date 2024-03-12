Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.

Владимирские паралимпийцы показали отличные результаты на чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.«В командных соревнованиях наши спортсмены победили в общем зачёте, в женском зачёте и в командной дисциплине "микс”» – отмечается в пресс-релизе.Соревнования прошли в Екатеринбурге и объединили более 150 спортсменов из 39 регионов страны. Так золото получили Анастасия Мамадамирова, Вера Муратова, Альфия Зимагуллова, Владимир Балынец и Константин Мацнев. Серебро – Надежда Сычева, а бронзу – Марина Мазипова и Кристина Зылева.