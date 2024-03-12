17-ый маршрут официально приостановлен на неопределенный срок. Об этом сообщил начальник управления транспорта и связи администрации Владимира Юрий Иванов 12 марта примерно в 4 часа дня.

17-ый маршрут официально приостановлен на неопределенный срок. Об этом сообщил начальник управления транспорта и связи администрации Владимира Юрий Иванов 12 марта примерно в 4 часа дня. Однако людей попытались обнадежить – сейчас власти все-таки думают как маршрут вернуть. Юрий Иванов, начальник управления транспорта и связи г. Владимира В настоящее время проводится процедура расторжения с данным