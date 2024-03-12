Во Владимире из-за прогнозируемого потепления закрылись катки до следующей зимы. С сегодняшнего...

Во Владимире из-за прогнозируемого потепления закрылись катки до следующей зимы.С сегодняшнего дня - 12 марта (2024 года) прекращают работу каток «Пингвин» (Доброе), «Молодежный» (Центральный парк) и главный каток Владимира на Пушкинском бульваре.Всему виной — весна! И долгожданное потепление. Напомним, к концу этой недели синоптики прогнозируют до +7°C и ясную погоду.Известно, что катки на Пушкинском бульваре и в Центральном парке за зиму посетили 12,5 тысяч человек.«Увидимся в новом зимнем сезоне!» – пишут сотрудники администрации Владимира.Фото: https://vk.com/icepushkin