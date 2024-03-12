Во Владимире прошло первое заседание Наблюдательного совета регионального отделения Российского...

Во Владимире прошло первое заседание Наблюдательного совета регионального отделения Российского общества "Знание"Это старейшая просветительская организация нашей страны.Заседание возглавил губернатор Александр Авдеев. Он отметил, что сегодня Общество "Знание" объединяет целую команду интересных региональных лекторов - ведущих ученых, преподавателей, руководителей различных организаций, экспертов и лидеров общественного мнения.В прошлом году просветительский проект был "перезапущен" на современной цифровой платформе, что сделало его более доступным и современным. В рамках заседания было подписано соглашение - между региональным Правительством и Российским обществом "Знание" - о развитии долгосрочного сотрудничества.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Лекторы регионального отделения педагогического сообщества помогают семьям защитников нашей родины. Отличный проект, в рамках которого проводятся бесплатные репетиторские занятия для детей участников СВО. Спасибо и за такую инициативу. Поверьте, она очень важна, дорога в это время.