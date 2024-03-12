Во Владимире региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами привлечен к...

Во Владимире региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами привлечен к административной ответственности.Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В рамках проверки, проведенной в январе-феврале текущего года, зафиксированы многочисленные нарушения в деятельности ООО «Биотехнологии», связанные с несоблюдением установленных законодательством сроков накопления несортированных твердых коммунальных отходов и некачественным оказанием жителям многоквартирных домов услуги по их вывозу.“… По результатам рассмотрения представления прокурора региональным оператором внесены коррективы в работу, задействованы дополнительные силы и средства с целью устранения нарушений. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности...» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.По фактам несвоевременного вывоза мусора с контейнерных площадок в отношении ООО «Биотехнологии» прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ («несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору и накоплению отходов производства и потребления»).Виновному лицу назначен штраф - 250 тысяч рублей.«… Прокуратурой не оставлены без внимания и факты ненадлежащего содержания контейнерных площадок, распространения отходов за их пределы, в связи с чем прокуратурой города руководителям управляющих организаций внесено 64 представления, по требованиям прокурора 77 виновных должностных лиц наказаны в дисциплинарном порядке, 32 лица понесли административную ответственность по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ...» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Фото: Архив ГТРК «Владимир»