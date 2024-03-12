Во Владимире в ЖК «Отражение» отец с сыном пострадали от «жёсткой остановки» в лифте. Информация...

Во Владимире в ЖК «Отражение» отец с сыном пострадали от «жёсткой остановки» в лифте.Информация об этом появилась в социальных сетях, а также в сообществе Вконтакте «Подслушано в микрорайоне Юрьевец». Автор поста написал буквально следующее:«… Лифт, сорвавшись приблизительно с третьего этажа, пролетел ниже уровня первого этажа. В этот раз люди остались живы и пока только жалуются на боль в спине. Этот дом сдали с большими задержками и под присмотром прокуратуры только в конце прошлого года. Зимой дом промерз и протек, а теперь еще и стал не только некомфортным для жильцов, но и опасен для их жизни. На днях там был пожар во втором корпусе, и в траншее погиб рабочий, которого завалило грунтом...»В официальной группе Вконтакте ЖК «Отражение» жильцы попросили рассказать о случившемся.В социальных сетях также был распространен и комментарий пострадавшего:Администрация сообщества (ЖК "Отражение") ответила, что в данный момент («по ситуации с лифтом») проводится проверка и обследование оборудования. Заключение экспертов будет представлено позже.Фото, «скрины»: https://vk.com/wall-98725994_125693Главное фото: freepik.com