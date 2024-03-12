База для оздоровления детей может появится во Владимирской области. На данный момент в регионе есть санатории только для взрослых, а дети обычно ездят в соседние регионы. Планами поделился

База для оздоровления детей может появится во Владимирской области. На данный момент в регионе есть санатории только для взрослых, а дети обычно ездят в соседние регионы. Планами поделился Александр Авдеев в соцсетях. Губернатор рассказал, как обстоят дела с детским отдыхом и оздоровлением. Путевки заменили на сертификаты, которые можно использовать в любое время, что удобнее. По